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Толстых (Романова) Александра Георгиева

Место рождения

Зазезинское, Минусинский уезд, Енисейская губерния

Дата рождения

22.04.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Илларион Сидоров

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Толстых Марья Илларионова

Отец ребёнка: Толстых Илларион Сидоров

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова

Отец ребёнка: Толстых Илларион Сидоров

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1903 ст.

Сын: Толстых Иван Илларионов

Отец ребёнка: Толстых Илларион Сидоров

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Иванова (Толстых) Александра Иллаирионова

Отец ребёнка: Толстых Илларион Сидоров

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.05.1912

Сын: Толстых Григорий Илларионов

Отец ребёнка: Толстых Илларион Сидоров

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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