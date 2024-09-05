Толстых (Романова) Александра Георгиева
Место рожденияЗазезинское, Минусинский уезд, Енисейская губерния
Дата рождения22.04.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Толстых Марья Илларионова
Отец ребёнка: Толстых Илларион Сидоров
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова
Отец ребёнка: Толстых Илларион Сидоров
Рождение ребёнка
01.05.1903 ст.
Отец ребёнка: Толстых Илларион Сидоров
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Иванова (Толстых) Александра Иллаирионова
Отец ребёнка: Толстых Илларион Сидоров
Рождение ребёнка
19.05.1912
Сын: Толстых Григорий Илларионов
Отец ребёнка: Толстых Илларион Сидоров
Смерть
Неизвестно