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Толстых Илларион Сидоров

Место рождения

Владимировка, Ивановская волость, Амурская область

Дата рождения

06.06.1878

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1878

Отец: Толстой Сидор Тимофеев

Мать: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых (Романова) Александра Георгиева

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Толстых Марья Илларионова

Мать ребёнка: Толстых (Романова) Александра Георгиева

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова

Мать ребёнка: Толстых (Романова) Александра Георгиева

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1903 ст.

Сын: Толстых Иван Илларионов

Мать ребёнка: Толстых (Романова) Александра Георгиева

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Иванова (Толстых) Александра Иллаирионова

Мать ребёнка: Толстых (Романова) Александра Георгиева

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.05.1912

Сын: Толстых Григорий Илларионов

Мать ребёнка: Толстых (Романова) Александра Георгиева

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1959
Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область

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