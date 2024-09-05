Толстых Илларион Сидоров
Место рожденияВладимировка, Ивановская волость, Амурская область
Дата рождения06.06.1878
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Толстых Марья Илларионова
Мать ребёнка: Толстых (Романова) Александра Георгиева
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова
Мать ребёнка: Толстых (Романова) Александра Георгиева
Рождение ребёнка
01.05.1903 ст.
Мать ребёнка: Толстых (Романова) Александра Георгиева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Иванова (Толстых) Александра Иллаирионова
Мать ребёнка: Толстых (Романова) Александра Георгиева
Рождение ребёнка
19.05.1912
Сын: Толстых Григорий Илларионов
Мать ребёнка: Толстых (Романова) Александра Георгиева
Смерть
1959
Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область