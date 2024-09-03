Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыганков Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Анищенко) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Анищенко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анищенко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляхов Сергей
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Ляхов Сергей
Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1932
Дочь: Звонникова (Ляхова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Ляхов Сергей
Рождение ребёнка
14.03.1947
Дочь: Краснова (Бондаренко) Галина Семеновна
Отец ребёнка: Бондаренко Семен Романов
Смерть
Неизвестно