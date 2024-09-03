Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова

Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова

Место рождения

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Толстых Илларион Сидоров

Мать: Толстых (Романова) Александра Георгиева

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганков Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Анищенко) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Анищенко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анищенко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Семен Романов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхов Сергей

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Ляхов Сергей

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1932

Дочь: Звонникова (Ляхова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Ляхов Сергей

Рождение ребёнка
14.03.1947

Дочь: Краснова (Бондаренко) Галина Семеновна

Отец ребёнка: Бондаренко Семен Романов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.