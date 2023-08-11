Пауткин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Пауткин Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пауткина Марфа Александровна
Мать ребёнка: Пауткина Неонилла Ефремовна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пауткина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Пауткина Неонилла Ефремовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пауткин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Пауткина Неонилла Ефремовна