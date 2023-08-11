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Пауткин Александр Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Пауткин Иван Григорьевич

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауткина Неонилла Ефремовна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пауткина Марфа Александровна

Мать ребёнка: Пауткина Неонилла Ефремовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пауткина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Пауткина Неонилла Ефремовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пауткин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Пауткина Неонилла Ефремовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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