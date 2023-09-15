Пауткин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1866
Сын: Пауткин Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пауткин Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Домрачева Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Пауткина Прасковья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно