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Пауткин Иван Григорьевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Пауткин Григорий Михайлович

Мать: Пауткина Степанида Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1866

Сын: Пауткин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1870

Сын: Пауткин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пауткин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Домрачева Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Пауткина Прасковья Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауткина Прасковья Фёдоровна

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