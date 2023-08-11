Пауткина Неонилла Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина Неонилла Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пауткина Марфа Александровна

Отец ребёнка: Пауткин Александр Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пауткина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Пауткин Александр Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пауткин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Пауткин Александр Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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