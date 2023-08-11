Пауткина Неонилла Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пауткина Марфа Александровна
Отец ребёнка: Пауткин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пауткина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Пауткин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пауткин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Пауткин Александр Иванович