Рязанов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанов Дмитрий Лукьянович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно