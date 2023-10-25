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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Рязанов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Рязанов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Рязанов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Рязанов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Рязанов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Рязанов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Рязанов Иван Дмитриевич