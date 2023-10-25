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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Рязанов Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина (Катерина) Дмитриевна

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович

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