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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Рязанов Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина (Катерина) Дмитриевна
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Лукьянович