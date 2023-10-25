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Рязанов Дмитрий Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Лукьян Афанасьевич

Мать: Рязанова Олимпиада

Рождение ребёнка
1918

Сын: Рязанов Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина (Катерина) Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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