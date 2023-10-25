Рязанов Дмитрий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанов Лукьян Афанасьевич
Мать: Рязанова Олимпиада
Рождение ребёнка
1918
Сын: Рязанов Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина (Катерина) Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно