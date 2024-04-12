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Чурилов Иван Александрович

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Место рождения

Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.11.1879

Дата смерти

23.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1879

Отец: Чурилов Александр Павлович

Мать: Чурилова Параскева Васильевна

Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1916

Жена: Чурилова Клавдия Ивановна

Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.09.1918

Сын: Чурилов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Чурилова Клавдия Ивановна

Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Чурилова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чурилова Клавдия Ивановна

Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чурилова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Чурилова Клавдия Ивановна

Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
23.12.1969
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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