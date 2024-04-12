Чурилов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения04.11.1879
Дата смерти23.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1879
Бракосочетание
Около 1916
Рождение ребёнка
11.09.1918
Мать ребёнка: Чурилова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Чурилова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чурилова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Чурилова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Чурилова Клавдия Ивановна
Смерть
23.12.1969
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область