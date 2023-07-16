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Чурилова (Середкина) Клавдия Ивановна

Место рождения

Титовский Починок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Вычислено 1898

Дата смерти

?.08.1923

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898

Отец: Середкин Иван Петрович

Мать: Середкина Александра Ивановна

Титовский Починок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1916

Муж: Чурилов Иван Александрович

Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.09.1918

Сын: Чурилов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чурилов Иван Александрович

Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Чурилова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чурилов Иван Александрович

Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чурилова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Чурилов Иван Александрович

Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
?.08.1923
Загуменье, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

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