Чурилова (Середкина) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1898
Дата смерти?.08.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898
Бракосочетание
Около 1916
Рождение ребёнка
11.09.1918
Отец ребёнка: Чурилов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Чурилова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чурилов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Чурилова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Чурилов Иван Александрович
Смерть
?.08.1923