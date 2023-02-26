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Лепёшкин Павел Яковлев

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Место рождения

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

21.04.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Лепёшкин Яков Иванов

Мать: Лепёшкина ?

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Лепёшкин Сазон Павлов

Мать ребёнка: Лепёшкина Марина Иванова

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1824

Жена: Лепёшкина Варвара Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1860

Сын: Авраам Павлов

Мать ребёнка: Лепёшкина Марина Иванова

д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепёшкина Марина Иванова

Смерть
21.04.1844
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
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