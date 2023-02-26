Лепёшкин Павел Яковлев
Место рожденияд.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смерти21.04.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Лепёшкин Яков Иванов
Мать: Лепёшкина ?
д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Лепёшкина Марина Иванова
д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1824
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1860
Сын: Авраам Павлов
Мать ребёнка: Лепёшкина Марина Иванова
д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лепёшкина Марина Иванова
Смерть
21.04.1844
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.