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Лепёшкина Марина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

08.05.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Лепёшкин Сазон Павлов

Отец ребёнка: Лепёшкин Павел Яковлев

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1860

Сын: Авраам Павлов

Отец ребёнка: Лепёшкин Павел Яковлев

д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепёшкин Павел Яковлев

Смерть
08.05.1824
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
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