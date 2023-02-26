Лепёшкина Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти08.05.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Лепёшкин Павел Яковлев
д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1860
Сын: Авраам Павлов
Отец ребёнка: Лепёшкин Павел Яковлев
д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1824
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.