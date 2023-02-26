Лепёшкин Сазон Павлов
Место рожденияд.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1820
Дата смерти12.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лепёшкин Павел Яковлев
Мать: Лепёшкина Марина Иванова
д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1837
Жена: Пелагия Федосова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елена Сазонова
Мать ребёнка: Пелагия Федосова
Смерть
12.07.1848
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры