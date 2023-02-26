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Лепёшкин Сазон Павлов

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Место рождения

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

12.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лепёшкин Павел Яковлев

Мать: Лепёшкина Марина Иванова

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1837

Жена: Пелагия Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елена Сазонова

Мать ребёнка: Пелагия Федосова

Смерть
12.07.1848
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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