Вшивцева (Быкова) Марья Парфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Быкова) Марья Парфилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Вшивцев Евсей Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Вшивцев Максим Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
После 1795
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