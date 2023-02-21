Вшивцева (Быкова) Марья Парфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
После 1795