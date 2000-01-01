Вшивцев Евсей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Вшивцев Никита Иванович
Мать: Вшивцева Марья Парфилова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Вшивцева Улита Евсигнеева
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Моисеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Вшивцева Марфа Евсигнеева
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Марья Моисеева
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1789