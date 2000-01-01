Вшивцев Евсей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Евсей Никитин

Вшивцев Евсей Никитин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Вшивцев Никита Иванович

Мать: Вшивцева Марья Парфилова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Вшивцева Улита Евсигнеева

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Моисеева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Вшивцева Марфа Евсигнеева

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марья Моисеева

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close