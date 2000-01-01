Вшивцев Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Никита Иванович

Вшивцев Никита Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Вшивцев Иван Никитин

Мать: Вшивцева Наталья Фомина

Рождение ребёнка
1752

Сын: Вшивцев Евсей Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Парфилова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Вшивцев Максим Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Парфилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марья Парфилова

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1796
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close