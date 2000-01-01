Вшивцев Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Вшивцев Иван Никитин
Мать: Вшивцева Наталья Фомина
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Парфилова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Парфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Марья Парфилова
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1796