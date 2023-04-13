Селезнева Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

07.07.1838

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Селезнев Петр Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Бракосочетание
До 1790

Муж: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Звягина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Селезнев Илья Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Селезнев Елисей Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Селезнев Терентий Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1811

Дочь: Крылова Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Рудакова Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Комаревская Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.07.1838
Причина смерти: старость | ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
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