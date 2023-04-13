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Селезнев Федор Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

19.07.1854

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Селезнев Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Селезнев Петр Федорович

Мать ребёнка: Селезнева Феодосия

Бракосочетание
До 1790

Жена: Селезнева Феодосия

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Звягина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Селезнева Феодосия

Рождение ребёнка
1804

Сын: Селезнев Илья Федорович

Мать ребёнка: Селезнева Феодосия

Рождение ребёнка
1806

Сын: Селезнев Елисей Федорович

Мать ребёнка: Селезнева Феодосия

Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Селезнев Терентий Федорович

Мать ребёнка: Селезнева Феодосия

Рождение ребёнка
До 1811

Дочь: Крылова Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Селезнева Феодосия

Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Рудакова Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Селезнева Феодосия

Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Комаревская Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Селезнева Феодосия

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1854
Причина смерти: старость | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь