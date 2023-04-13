Селезнев Федор Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти19.07.1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Селезнев Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия
Бракосочетание
До 1790
Жена: Селезнева Феодосия
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Звягина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия
Рождение ребёнка
1806
Сын: Селезнев Елисей Федорович
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия
Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Селезнев Терентий Федорович
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия
Рождение ребёнка
До 1811
Дочь: Крылова Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Рудакова Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Комаревская Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1854
Причина смерти: старость | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь