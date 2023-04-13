Звягина (Селезнева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвягина (Селезнева) Евдокия Федоровна

Звягина (Селезнева) Евдокия Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

20.12.1885

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Селезнев Федор Саввич

Мать: Селезнева Феодосия

Бракосочетание
18.04.1832

Муж: Звягин Василий Васильевич

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
19.02.1833

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Звягин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
19.09.1835

Сын: Звягин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Звягин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1844

Дочь: Прокопчук Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Звягин Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close