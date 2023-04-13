Звягина (Селезнева) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти20.12.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Селезнев Федор Саввич
Мать: Селезнева Феодосия
Бракосочетание
18.04.1832
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
19.02.1833
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Звягин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1835
Сын: Звягин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Звягин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1844
Дочь: Прокопчук Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Звягин Василий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1885