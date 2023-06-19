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Селезнев Илья Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1804

Дата смерти

01.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Селезнев Федор Саввич

Мать: Селезнева Феодосия

Бракосочетание
До 1823

Жена: Селезнева Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Селезнев Авраам Ильич

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Селезнев Иван Ильич

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Ильинична

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.08.1832

Сын: Селезнев Емельян Ильич

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Тимофеевна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
30.07.1835

Дочь: Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Тимофеевна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
05.10.1838

Сын: Селезнев Гавриил Ильич

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.03.1841

Дочь: Коржова Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1881
Причина смерти: от старости | ГАЗО Покровская церковь