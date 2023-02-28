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Зеленин Василий Иванович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Зеленин Иван Григорьевич

Мать: Зеленина Акилина Данилова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
23.01.1894

Жена: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.11.1894

Сын: Зеленин Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.11.1894

Сын: Зеленин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.01.1896

Сын: Зеленин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.02.1901

Сын: Зеленин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1904

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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