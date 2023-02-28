Зеленин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
23.01.1894
Рождение ребёнка
?.11.1894
Мать ребёнка: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)
Рождение ребёнка
?.11.1894
Мать ребёнка: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)
Рождение ребёнка
20.01.1896
Мать ребёнка: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)
Рождение ребёнка
18.02.1901
Сын: Зеленин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)
Рождение ребёнка
13.03.1904
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Зеленина Пелагея Яковлевна(Логинова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно