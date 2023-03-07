Зеленин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Зеленин Григорий Семёнович
Мать: Зеленина ?
Бракосочетание
02.02.1862 ст.
МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 23 года невеста 16 лет дер. Раевской крест. Данила Ерыгина доч. поруч. по женеху займ. Якова Коновалова крест. Димитрий Игнатьев Зеленин, Иларион Феодоров и Ро... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1863
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зеленина Акилина Данилова
Рождение ребёнка
23.05.1865
Мать ребёнка: Зеленина Акилина Данилова
Рождение ребёнка
30.06.1866
Мать ребёнка: Зеленина Акилина Данилова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Зеленина Акилина Данилова
Рождение ребёнка
12.05.1884
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Зеленина Акилина Данилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1884