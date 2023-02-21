Зеленина (Ярыгина) Акилина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Ярыгина) Акилина Данилова

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Место рождения

д. Раевская

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1884

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Раевская
Бракосочетание
02.02.1862 ст.

Муж: Зеленин Иван Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 23 года невеста 16 лет дер. Раевской крест. Данила Ерыгина доч. поруч. по женеху займ. Якова Коновалова крест. Димитрий Игнатьев Зеленин, Иларион Феодоров и Ро... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1863

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зеленин Иван Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.05.1865

Сын: Зеленин Семён Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.06.1866

Сын: Зеленин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зеленин Василий Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.05.1884

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Зеленин Иван Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1884
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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