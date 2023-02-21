Зеленина (Ярыгина) Акилина Данилова
Место рожденияд. Раевская
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Раевская
Бракосочетание
02.02.1862 ст.
МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 23 года невеста 16 лет дер. Раевской крест. Данила Ерыгина доч. поруч. по женеху займ. Якова Коновалова крест. Димитрий Игнатьев Зеленин, Иларион Феодоров и Ро... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1863
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зеленин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.05.1865
Отец ребёнка: Зеленин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
30.06.1866
Отец ребёнка: Зеленин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Зеленин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
12.05.1884
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Зеленин Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1884