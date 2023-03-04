Зеленина (Мамаева) Пелагея (Логинова)
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1894
Рождение ребёнка
?.11.1894
Отец ребёнка: Зеленин Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1894
Отец ребёнка: Зеленин Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1896
Отец ребёнка: Зеленин Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1901
Сын: Зеленин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Зеленин Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1904
Дочь: (Зеленина) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Зеленин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно