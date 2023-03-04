Зеленина (Мамаева) Пелагея (Логинова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Мамаева) Пелагея (Логинова)

Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Зеленин Василий Иванович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.11.1894

Сын: Зеленин Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Зеленин Василий Иванович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.11.1894

Сын: Зеленин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Зеленин Василий Иванович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.01.1896

Сын: Зеленин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зеленин Василий Иванович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.02.1901

Сын: Зеленин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Зеленин Василий Иванович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1904

Дочь: (Зеленина) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Зеленин Василий Иванович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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