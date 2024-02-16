Никонова Прасковья (старшая) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Прасковья (старшая) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Говричев Иван

Мать: Говричева Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митюхин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Митюхин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митюхина Анна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митюхин Иван Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митюхина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Митюхин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митюхина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митюхин Николай

Смерть
Неизвестно
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