Никонова Прасковья (старшая) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Говричев Иван
Мать: Говричева Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митюхин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Митюхин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митюхина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митюхина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Митюхин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митюхина Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митюхин Николай
Смерть
Неизвестно