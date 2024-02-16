Митюхин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митюхин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Никонова Прасковья (старшая) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митюхина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Никонова Прасковья (старшая) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно