Митюхин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюхин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митюхин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Никонова Прасковья (старшая) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митюхина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Никонова Прасковья (старшая) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Прасковья (старшая) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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