Говричева Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говричева Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Никонова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Говричев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Прасковья (старшая) Ивановна

Отец ребёнка: Говричев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говричев Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Говричев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говричев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Говричев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говричев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Говричев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Говричев Иван

Смерть
Неизвестно
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