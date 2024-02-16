Говричева Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Никонова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Говричев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Прасковья (старшая) Ивановна
Отец ребёнка: Говричев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говричев Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Говричев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Говричев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говричев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Говричев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Говричев Иван
Смерть
Неизвестно