Орличенко (Король) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко (Король) Анастасия Семеновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1846

Дата смерти

05.11.1906

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1868

Муж: Орличенко Константин Никитич

Рождение ребёнка
27.07.1869

Сын: Орличенко Пантелеймон Константинович

Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Перькова Акилина Константиновна

Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Орличенко Петр Константинович

Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Орличенко Алексей Константинович

Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Жусова Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич

Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Орличенко Григорий Константинович

Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Орличенко Михаил Константинович

Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич

Рождение ребёнка
08.10.1886

Дочь: Чарочкина Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич

Рождение ребёнка
20.06.1889

Дочь: Кривошеева Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.11.1906
Причина смерти: сердце
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