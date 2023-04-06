Орличенко (Король) Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти05.11.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1868
Рождение ребёнка
27.07.1869
Сын: Орличенко Пантелеймон Константинович
Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Перькова Акилина Константиновна
Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Орличенко Петр Константинович
Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Орличенко Алексей Константинович
Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Жусова Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Орличенко Григорий Константинович
Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Орличенко Михаил Константинович
Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич
Рождение ребёнка
08.10.1886
Дочь: Чарочкина Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич
Рождение ребёнка
20.06.1889
Дочь: Кривошеева Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Орличенко Константин Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.11.1906
Причина смерти: сердце