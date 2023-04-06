Орличенко Пантелеймон Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко Пантелеймон Константинович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1869

Отец: Орличенко Константин Никитич

Мать: Орличенко Анастасия Семеновна

Бракосочетание
19.01.1892

Жена: Орличенко Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Орличенко Павел Пантелеймонович

Мать ребёнка: Орличенко Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
07.08.1902

Сын: Орличенко Василий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Орличенко Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
14.02.1904

Дочь: Ефросинья Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Орличенко Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
10.06.1906

Сын: Орличенко Александр Пантелеймонович

Мать ребёнка: Орличенко Дарья Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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