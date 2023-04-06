Орличенко Пантелеймон Константинович
Место рождения
Дата рождения27.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1869
Бракосочетание
19.01.1892
Рождение ребёнка
16.08.1899
Сын: Орличенко Павел Пантелеймонович
Мать ребёнка: Орличенко Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
07.08.1902
Сын: Орличенко Василий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Орличенко Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
14.02.1904
Дочь: Ефросинья Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Орличенко Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
10.06.1906
Сын: Орличенко Александр Пантелеймонович
Мать ребёнка: Орличенко Дарья Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно