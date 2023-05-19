Чарочкина (Орличенко) Пелагея Константиновна
Место рождения
Дата рождения08.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1886
Бракосочетание
23.10.1905
Рождение ребёнка
02.10.1906
Сын: Чарочкин Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Чарочкин Кондрат Максимович
Рождение ребёнка
16.08.1908
Дочь: Наталья Кондратьевна
Отец ребёнка: Чарочкин Кондрат Максимович
Рождение ребёнка
28.05.1917
Сын: Чарочкин Никита Кондратьевич
Отец ребёнка: Чарочкин Кондрат Максимович
Рождение ребёнка
05.12.1919
Сын: Чарочкин Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Чарочкин Кондрат Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно