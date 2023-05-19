Чарочкина (Орличенко) Пелагея Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарочкина (Орличенко) Пелагея Константиновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1886

Отец: Орличенко Константин Никитич

Мать: Орличенко Анастасия Семеновна

Бракосочетание
23.10.1905

Муж: Чарочкин Кондрат Максимович

Рождение ребёнка
02.10.1906

Сын: Чарочкин Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Чарочкин Кондрат Максимович

Рождение ребёнка
16.08.1908

Дочь: Наталья Кондратьевна

Отец ребёнка: Чарочкин Кондрат Максимович

Рождение ребёнка
28.05.1917

Сын: Чарочкин Никита Кондратьевич

Отец ребёнка: Чарочкин Кондрат Максимович

Рождение ребёнка
05.12.1919

Сын: Чарочкин Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Чарочкин Кондрат Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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