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Орличенко Петр Константинович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1880

Дата смерти

16.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Орличенко Константин Никитич

Мать: Орличенко Анастасия Семеновна

Бракосочетание
11.02.1907

Жена: Орличенко Матрона Трофимовна

Рождение ребёнка
10.05.1913

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Орличенко Матрона Трофимовна

Бракосочетание
20.01.1919

Жена: Орличенко Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
14.01.1921

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Орличенко Екатерина Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.1922
Причина смерти: тиф
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