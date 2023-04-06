Орличенко Петр Константинович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти16.06.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
11.02.1907
Рождение ребёнка
10.05.1913
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Орличенко Матрона Трофимовна
Бракосочетание
20.01.1919
Рождение ребёнка
14.01.1921
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Орличенко Екатерина Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.1922
Причина смерти: тиф