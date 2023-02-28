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Громов Иван Константинович

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Место рождения

Капустино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

EO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Капустино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1897

Жена: Громова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Громов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Громова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сабурова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Громова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Меднова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Громова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Сулоева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Громова Прасковья Яковлевна

Смерть
1933
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