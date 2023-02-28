Громов Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Громова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сабурова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Громова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Меднова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Громова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Сулоева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Громова Прасковья Яковлевна
Смерть
1933