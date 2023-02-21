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Громов Михаил Иванович
Громов Михаил Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Пол
Мужской
Отец
Громов Иван Константинович
1873 г.р.
Мать
Громова (Смирнова) Прасковья Яковлевна
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EO
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Громов Иван Константинович
Мать:
Громова Прасковья Яковлевна
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