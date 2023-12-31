Ходаков Макарий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходаков Макарий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходаков Сергей Макаров

Мать: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
07.08.1917

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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