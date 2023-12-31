Ходаков Макарий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ходаков Сергей Макаров
Мать: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
07.08.1917
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно