Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти01.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1904
Отец ребёнка: Ходаков Сергей Макаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Ходаков Сергей Макаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходаков Макарий Сергеевич
Отец ребёнка: Ходаков Сергей Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1918