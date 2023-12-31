Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

01.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1904

Сын: Ходаков Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Ходаков Сергей Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ходаков Сергей Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Макарий Сергеевич

Отец ребёнка: Ходаков Сергей Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Сергей Макаров

Смерть
01.10.1918
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