Ходаков Сергей Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ходаков Макар Семенович
Рождение ребёнка
26.09.1904
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходаков Макарий Сергеевич
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно