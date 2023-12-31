Ходаков Сергей Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходаков Сергей Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходаков Макар Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1904

Сын: Ходаков Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Макарий Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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