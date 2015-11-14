Зинина (Михайлова) Валентина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинина (Михайлова) Валентина Романовна

Зинина (Михайлова) Валентина Романовна

avatar

Место рождения

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.12.1934

Дата смерти

14.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1934

Отец: Михайлов Роман Никитич

Мать: Михайлова Наталья Семеновна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1955

Дочь: Коршунова Елена Александрокна

Отец ребёнка: Зинин Александр Матвеевич

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1958

Дочь: Анненко Лариса Александровна

Отец ребёнка: Зинин Александр Матвеевич

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинин Александр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
14.11.2015
Удельная, Раменский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close