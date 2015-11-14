Зинина (Михайлова) Валентина Романовна
Место рождения
Дата рождения14.12.1934
Дата смерти14.11.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1934
Рождение ребёнка
30.07.1955
Дочь: Коршунова Елена Александрокна
Отец ребёнка: Зинин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
22.08.1958
Дочь: Анненко Лариса Александровна
Отец ребёнка: Зинин Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
14.11.2015
Удельная, Раменский муниципальный район, Московская область