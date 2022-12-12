Михайлова Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Наталья Семеновна

Михайлова Наталья Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1928

Дочь: Пиганова Александра Романовна

Отец ребёнка: Михайлов Роман Никитич

Рождение ребёнка
14.12.1934

Дочь: Зинина Валентина Романовна

Отец ребёнка: Михайлов Роман Никитич

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Роман Никитич

Смерть
09.01.1936
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close