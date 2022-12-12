Михайлова Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.01.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1928
Дочь: Пиганова Александра Романовна
Отец ребёнка: Михайлов Роман Никитич
Рождение ребёнка
14.12.1934
Дочь: Зинина Валентина Романовна
Отец ребёнка: Михайлов Роман Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1936