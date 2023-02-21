Михайлов Роман Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Роман Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1902

Дата смерти

08.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1928

Дочь: Пиганова Александра Романовна

Мать ребёнка: Михайлова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
14.12.1934

Дочь: Зинина Валентина Романовна

Мать ребёнка: Михайлова Наталья Семеновна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Наталья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Пелагея Петровна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.04.1970
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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