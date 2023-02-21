Михайлов Роман Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1902
Дата смерти08.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1928
Дочь: Пиганова Александра Романовна
Мать ребёнка: Михайлова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
14.12.1934
Дочь: Зинина Валентина Романовна
Мать ребёнка: Михайлова Наталья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1970