Куделина Авдотья Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1807 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1807 ст.
Отец: Порфирий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Куделина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович
Рождение ребёнка
10.10.1831
Дочь: Куделина Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович
Рождение ребёнка
22.07.1834
Дочь: Куделина Марья Николаевна
Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Куделина Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович
Рождение ребёнка
04.02.1839 ст.
Дочь: Куделина Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович
Рождение ребёнка
06.11.1842
Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович
Рождение ребёнка
01.04.1844
Дочь: Куделин Марья Николаевна
Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович
Рождение ребёнка
31.03.1846
Дочь: Куделина Марья Николаевна
Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович
Рождение ребёнка
02.03.1854 ст.
Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович