Куделина Авдотья Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуделина Авдотья Порфирьевна

Куделина Авдотья Порфирьевна

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

04.08.1807 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1807 ст.

Отец: Порфирий Иванович

Мать: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Куделина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович

Рождение ребёнка
10.10.1831

Дочь: Куделина Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович

Рождение ребёнка
22.07.1834

Дочь: Куделина Марья Николаевна

Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Куделина Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович

Рождение ребёнка
04.02.1839 ст.

Дочь: Куделина Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович

Рождение ребёнка
06.11.1842

Сын: Куделин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович

Рождение ребёнка
01.04.1844

Дочь: Куделин Марья Николаевна

Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович

Рождение ребёнка
31.03.1846

Дочь: Куделина Марья Николаевна

Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович

Рождение ребёнка
02.03.1854 ст.

Сын: Куделин Федот Николаевич

Отец ребёнка: Куделин Николай Стефанович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.