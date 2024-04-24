Порфирий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросинья Порфирьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1807 ст.

Дочь: Куделина Авдотья Порфирьевна

Мать ребёнка: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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