Порфирий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросинья Порфирьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1807 ст.
Дочь: Куделина Авдотья Порфирьевна
Мать ребёнка: не указана
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно