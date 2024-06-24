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Куделин Федот Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1854 ст.

Отец: Куделин Николай Стефанович

Мать: Куделина Авдотья Порфирьевна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Куделин Терентий Федотович

Мать ребёнка: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна

Бракосочетание
04.02.1887 ст.

Жена: не указана

Он вторым браком, она тоже. Была замужем за Панфилкиным, вдова
Рождение ребёнка
26.09.1889

Сын: Куделин Григорий Федотович

Мать ребёнка: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна

Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.

Сын: Куделин Семен Федотович

Мать ребёнка: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна

Воспреемники Иван Федорович Трусов, Параскева Емельяновна Рыбина
Рождение ребёнка
25.02.1895

Дочь: Блытушкина (Куделина) Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна

Рождение ребёнка
24.11.1897

Сын: Куделин Георгий Федотович

Мать ребёнка: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна

Смерть
Неизвестно

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