Куделин Федот Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1854 ст.
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Куделин Терентий Федотович
Мать ребёнка: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна
Бракосочетание
04.02.1887 ст.
Жена: не указана
Он вторым браком, она тоже. Была замужем за Панфилкиным, вдова
Рождение ребёнка
26.09.1889
Сын: Куделин Григорий Федотович
Мать ребёнка: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна
Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.
Мать ребёнка: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна
Воспреемники Иван Федорович Трусов, Параскева Емельяновна Рыбина
Рождение ребёнка
25.02.1895
Рождение ребёнка
24.11.1897
Сын: Куделин Георгий Федотович
Мать ребёнка: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна
Смерть
Неизвестно