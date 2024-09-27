Куделин Терентий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Бракосочетание
08.11.1906 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1908 ст.
Сын: Куделин Кирилл Терентьевич
Мать ребёнка: Куделина (Юдаева) Евдокия Михайловна
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.01.1913
Мать ребёнка: Куделина (Юдаева) Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно