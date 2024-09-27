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Куделин Терентий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Куделин Федот Николаевич

Мать: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна

Бракосочетание
08.11.1906 ст.

Жена: Куделина (Юдаева) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
28.03.1908 ст.

Сын: Куделин Кирилл Терентьевич

Мать ребёнка: Куделина (Юдаева) Евдокия Михайловна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.01.1913

Сын: Куделин Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Куделина (Юдаева) Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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