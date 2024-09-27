Куделина (Юдаева) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1906 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1908 ст.
Сын: Куделин Кирилл Терентьевич
Отец ребёнка: Куделин Терентий Федотович
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.01.1913
Отец ребёнка: Куделин Терентий Федотович