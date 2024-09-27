Куделина (Юдаева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуделина (Юдаева) Евдокия Михайловна

Куделина (Юдаева) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1906 ст.

Муж: Куделин Терентий Федотович

Рождение ребёнка
28.03.1908 ст.

Сын: Куделин Кирилл Терентьевич

Отец ребёнка: Куделин Терентий Федотович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.01.1913

Сын: Куделин Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Куделин Терентий Федотович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.