Калашникова (Черней) Марина Ивановна (Владимировна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Черней) Марина Ивановна (Владимировна)

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Место рождения

Октябрьское, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1988

Отец: не указан

Мать: Гиниатулина Валентина Ивановна

Октябрьское, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.05.2020

Дочь: Аскарова Алиса Руслановна

Отец ребёнка: Аскаров Руслан Сахибович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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