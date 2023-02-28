Калашникова (Черней) Марина Ивановна (Владимировна)
Место рождения
Дата рождения18.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1988
Отец: не указан
Рождение ребёнка
08.05.2020
Дочь: Аскарова Алиса Руслановна
Отец ребёнка: Аскаров Руслан Сахибович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан