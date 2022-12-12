Гиниатулина (Черней) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1970
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1970
Рождение ребёнка
18.03.1988
Дочь: Калашникова Марина Ивановна (Владимировна)
Отец ребёнка: не указан
Октябрьское, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Развод
Неизвестно
Муж: Калашников Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смена фамилии
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калашников Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Жигунов Дмитрий
Образование
Неизвестно
Швея
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жигунов Дмитрий