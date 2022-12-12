Гиниатулина (Черней) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиниатулина (Черней) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1970

Отец: Черней Иван Евдокимович

Мать: Черней Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
18.03.1988

Дочь: Калашникова Марина Ивановна (Владимировна)

Отец ребёнка: не указан

Октябрьское, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Развод
Неизвестно

Муж: Калашников Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смена фамилии
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Жигунов Дмитрий

Образование
Неизвестно
Швея
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигунов Дмитрий

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