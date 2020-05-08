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Аскарова Алиса Руслановна
Аскарова Алиса Руслановна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
08.05.2020
Пол
Женский
Отец
Аскаров Руслан Сахибович
1984 г.р.
Мать
Калашникова (Черней) Марина Ивановна (Владимировна)
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2020
Отец:
Аскаров Руслан Сахибович
Мать:
Калашникова Марина Ивановна (Владимировна)
Москва
, город федерального значения Москва
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