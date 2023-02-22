Крюков Степан Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Крюков Савелий Семёнович
Мать: Крюкова Марья Козьмина
Рождение ребёнка
27.01.1918
Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
21.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Павловна
Военная служба
Неизвестно
Финская война
Смерть
1971