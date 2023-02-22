Крюков Степан Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Степан Савельевич

Крюков Степан Савельевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Крюков Савелий Семёнович

Мать: Крюкова Марья Козьмина

Рождение ребёнка
27.01.1918

Сын: Крюков Иван Степанович

Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Павловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Павловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Павловна

Военная служба
Неизвестно
Финская война
Смерть
1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close